5 Case Piccole ma Estremamente Accoglienti

Quando si pensa alla casa ideale, spesso si è portati a credere che una grande casa sia la scelta migliore da fare! Ma ciò non è del tutto vero, in quanto se una grande famiglia ha bisogno di più lo spazio, e quindi ne necessita, se si vive da soli o in coppia una piccola casa permetterà di tenere tutto ancor più sotto controllo, di badare alle proprie esigenze senza dover perdere troppo tempo in pulizia, ordine e perfezione ossessiva.

Dal momento che una foto vale più di mille parole, in questo libro le idee vi presenteremo 5 progetti di case piccole ma affascinante, che ci dimostreranno che non sempre sono necessari numerosi metri quadrati per rendere una casa, la dimora dei sogni. Venite a vedere!