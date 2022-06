10 esempi di esterni rivestiti con deck in legno

Nel libro di idee oggi vi mostreremo 10 esempi di rivestimenti in legno da esterni. Stiamo parlando delle piattaforme in deck, senza dubbio una delle migliori soluzioni per giardini, cortili, terrazze o balconi, adatti a ricoprire qualsiasi dimensione trasformando ogni ambiente in un luogo più cool.

D'altra parte, il legno è un materiale costruzione estremamente versatile, che si presta a una moltitudine di opzioni diverse. A seconda del tipo di legno inoltre, si può decidere il trattamento da fare e il colore finale. Vediamo le10 proposte!