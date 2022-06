7 bellissimi portici per piccole case

In questo esempio vediamo un portico la cui copertura è in realtà un’ estensione del tetto della casa. Ciò che lo rende portico è l' assenza di pareti in un angolo del paralleloepipedo che costituisce l’ abitazione. E’ stato realizzato in calcestruzzo armato come il resto della casa, ma con un rivestimento parziale di pietra per renderlo esteticamente più ricco.