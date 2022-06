6 barbecue per case con poco spazio!

Questo barbecue sul balcone è davvero fantastico. Lo spazio è stato organizzato alla perfezione e in questo modo si è riusciti ad ottenere uno spazio in cui mangiare tutti assieme e fare una bella grigliata in tutta comodità, pur non disponendo di una metratura enorme. La parete di fondo è stata sfruttata per l'elemento principale e per i mobili dedicati allo stoccaggio. Il balcone si sviluppa in lunghezza, quindi un tavolo rettangolare con le panche è stata la scelta migliore per ottimizzare lo spazio.