Da vecchia casa a residenza super moderna!

Un cambio totale! Oggi homify ti porta a scoprire il drastico cambiamento che ha attraversato questa casa, ubicata in una delle migliori zona residenziali di Hermosillo, a Sonora. L'architetto Juan Luis Fernández si è occupato di questo cambio radicale, sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni, dando vita a nuovi ambienti freschi, moderni e luminosi! La sfida più grande è stata quella di rendere moderna una casa che combinava stile funzionale con dettagli classici, per non parlare della struttura. I cambiamenti sono stati effettuati in alcuni casi in corso d'opera, senza dubbio questo ha fatto sì che si creassero degli imprevisti, ma anche che si trovassero nuovi spunti e idee, ad esempio la trasformazione della terrazza e il nuovo bar costruito sopra una piattaforma esistente nel giardino sul retro. La distribuzione interna non è stata modificata, ma soltanto adattata alle nuove necessità e al gusto della famiglia che attualmente occupa la casa. In tutti gli spazi è possibile ammirare la geniale creatività alla base di questo progetto… andiamo?