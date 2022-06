Un piccolo appartamento spazioso e pieno di luce

Il soggiorno è stato organizzato su due linee parallele e questo aiuta a rendere ben definito il passaggio centrale; ciò significa che gli occupanti non avranno bisogno di muoversi attorno ai mobili distribuiti in tutto lo spazio. Questo è molto importante quando si tratta di creare un senso di agio e spaziosità in una piccola casa. Il divano grigio chiaro si fonde nella decorazione della luce e aiuta a mantenere quel senso di spazio. Inoltre, notiamo la parete attrezzata sulla destra; è bianca, in continuità e molto funzionale. Essa presenta un tono più scuro del legno, conferendo quel tocco interessante all’intero ambiente. Infine, vediamo come le tende bianche davanti alla finestra raggiungono il soffitto, facendo apparire il tutto più simmetrico.