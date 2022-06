Funzionalità ed eleganza in soli 33 metri quadrati!

Se pensate che la vostra casa sia piccola, è perché non avete ancora visto una così… Questa casa in miniatura ha una superficie di circa 33 metri quadrati, con un’organizzazione dello spazio che sembra difficile immaginare. Le piccole abitazioni di solito hanno molte complicazioni, soprattutto per quanto riguarda il potersi muovere liberamente al loro interno, ma questa è un buon esempio di come si può avere un design di qualità ed economico per vivere comodamente in centro città.

Vi accompagniamo attraverso questo libro di idee per scoprire piccoli angoli creati da professionisti che hanno progettato per avere il massimo comfort in pochi metri quadrati.