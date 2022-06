Oggetti di design per la cucina

Le idee del design contemporaneo s’ispirano sempre più spesso agli oggetti di culto del passato che sono diventati dei miti per le nuove generazioni. Ecco cosa è successo a questa linea di piatti per la cucina disegnati per assomigliare in tutto e per tutto ai vecchi dischi in vinile di una volta. Aspetto, forma, ma anche misure simili agli oggetti originali in quanto i piatti sono disponibili in 2 versioni: una simile al formato 45 giri e un’altra delle misure di un vinile da 33 giri.