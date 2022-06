7 Abitudini per Mantenere la tua Casa Sempre Pulita

Se c'è qualcosa di primaria importanza riguardo all' interno della nostra casa è che questo sia pulito e organizzato. Una casa pulita, anche se non è decorata secondo le ultime tendenze in tema di arredamento, è sempre bella. Vivere in uno spazio disordinato o addirittura sporco non è sano, né per il corpo e né per la mente, e anche se conosciamo bene questo principio sappiamo pure che spesso non abbiamo il tempo – o la pazienza – per tenere tutto in ordine. Tuttavia, senza essere ossessionati con la pulizia, possiamo introdurre nelle nostre abitudini dei piccoli rituali per far sì che nel giorno della settimana che abbiamo scelto per le faccende domestiche ci sia molto meno lavoro da fare. Quanto ci vuole? Dai cinque ai dieci minuti al giorno!

In questo libro delle idee vogliamo darti alcuni suggerimenti per migliorare la pulizia della tua abitazione, migliorare il suo aspetto generale e aumentare la tua qualità della vita.