homify 360°: una casa in legno sul tetto

Il futuro dell’edilizia? Per noi è rappresentato dalle case in legno. Il progetto di ampliamento che stiamo per presentarvi, però, esula da ciò che siamo abituati a vedere di solito su homify. Il legno, come vedremo, è stato utilizzato dai progettisti per ricavare un’abitazione privata all'interno di un complesso edilizio adibito ad hotel. La casa in legno è stata quindi ideata a partire dal recupero dell’ultimo piano dell’immobile con la relativa terrazza a tasca. Il lavoro è un’opera dello Studio di Architettura Daniele Menichini.