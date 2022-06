6 interni con le travi in legno a vista per vivere in una favola

Le travi in legno anche in bagno? Perché no! Si tratta infatti di una soluzione di gran tendenza negli ultimi anni, molto apprezzata e utilizzata di architetti e interior designer, come possiamo ammirare in questa affascinante proposta: un bagno moderno e raffinato, in cui il legno delle travi a vista riprende il parquet, in un intrigante gioco di colori e venature naturali. Unica raccomandazione: assicuriamoci che il legno utilizzato sia per il pavimento che il soffitto sia stato trattato per resistere all'umidità.