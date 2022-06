8 trucchi Feng Shui che ci insegnano ad attrarre soldi in casa

Nei Libri delle Idee di homify ci è capitato spesso di scoprire curiosità e utili consigli sul Feng Shui, l'antica scienza giapponese che studia i flussi di energia presenti in ogni casa e come questi possano contribuire a creare un ambiente più salubre, confortevole e accogliente. Ma non è tutto, perché pare che alcuni precetti del Feng Shui possano addirittura servire ad attirare prosperità e denaro: che ci crediamo oppure no, perché non provare a seguirli? Anche se non diventeremo ricchi, di sicuro otterremo una casa più in ordine e accogliente!