6 Passi Falsi da Evitare nell'Arredare Casa

Come in tutti i settori, anche nella decorazione il troppo può essere interessante ma a volte storpia. Potete fare un piccolo test: entrate nel bagno e se vi rendete conto che indugiate per più di cinque minuti sugli oggetti, vuol dire che ce ne sono davvero troppi! L'arredamento è un modo per riflettere la propria personalità e se non volete che i vostri ospiti vi reputino persone caotiche, sbarazzatevi degli oggetti ingombranti e vecchi…