Una cucina senza speranze diventa moderna e deliziosa

Senza dubbio la cucina è uno spazio importantissimo, è il centro della casa, non soltanto lo spazio in cui ci si occupa del cibo, ma un luogo dedicato alla convivialità, in cui ci si ritrova a fine giornata, chiacchierando e sorseggiando vino mentre di prepara la cena. Nel progettare un ambiente del genere bisogna prestare attenzione a diversi fattori, sia di natura funzionale, come l'illuminazione e l'aerazione, che di natura stilistica. Dopo tutto, la funzionalità conta, ma anche l'estetica ha la sua parte! Vediamo come hanno affrontato la questione in questo progetto, gli architetti di OFICINA PRECONCEITO!