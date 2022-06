Il prima e dopo di una soffitta: da non credere!

Se nella vostra casa di campagna c'è una soffitta ma non avete mai veramente pensato a come sfruttarla, questo è l'articolo che fa per voi! Questo spazio, che a volte cade nel dimenticatoio, diventando squallido e trasandato, è in realtà pieno di risorse e può avere molti usi diversi: stanza dei giochi, camera da letto, studio… vediamo come l'impresa edile BCM ha affrontato questo lavoro e magari troverete qualche spunto interessante per casa vostra!