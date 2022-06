La cucina da esterni, un idea per il giardino e non solo

Il nostro esperto non ha tralasciato proprio nulla e ha pensato bene di dotare la nostra cucina per esterni anche di un frigorifero di ultima generazione, con capacità di 60 litri e ad alto risparmio energetico, che consuma circa l’83% in meno rispetto agli altri frigoriferi in commercio: classe di efficienza energetica A+++ naturalmente. Una piastra eutettica, montata nella parte posteriore, fornisce infatti oltre 12 ore di raffreddamento senza consumo di energia elettrica supplementare.

Come possiamo meglio apprezzare da questa foto, questa cucina da esterni si compone di elementi estraibili laterali e richiudibili. Quando il nostro party in giardino sarà concluso, basterà reinserire questi ultimi e abbassare il coperchio per proteggere dalle intemperie questo meraviglioso mobile da giardino.