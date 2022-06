Se la cucina è piccola: idee da copiare

Avevate mai pensato alla possibilità di trasferire l'efficienza di una cucina professionale tra le vostre mura domestiche? Se la praticità e la funzionalità sono al primo posto per voi, il sistema KiPro sarà allora perfetto per la vostra piccola cucina. Proprio come nelle cucine dei grandi chef, ogni spazio sarà sfruttato al meglio e perfettamente ottimizzato, garantendo la massima comodità tra i fornelli. Alla nostra destra in particolare, possiamo apprezzare come nell'unico blocco geometrico dell'isola sia stato integrato tutto il necessario: piano lavoro, lavello e piano cottura.