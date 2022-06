Consigli per l'arredamento di un piccolo bagno

Bisogna tenere a mente una cosa: “piccolo” può essere un sinonimo di “confortevole”, ma anche di “incubo” riguardo una sala da bagno non molto ampia. Il primo consiglio per l’arredamento del bagno piccolo è quello di pensare a soluzioni su misura: in questo modo si può sfruttare a pieno ogni singolo centimetro a disposizione con mobili disegnati per venire incontro alle nostre esigenze, funzionali ed estetiche.

Venendo all'esempio in foto, in questa disposizione possiamo notare come il lavandino sia stato collocato nell'angolo della stanza, in modo da avere la parte di sinistra libera per i cassetti del mobiletto e per un ripiano abbastanza esteso.