12 Idee Spettacolari per le Pareti della Camera da Letto

L'ultima delle nostre proposte per rivestire le pareti della tua camera da letto non potrebbe essere un’ altra: la pittura. Siamo abituati a pensare che i colori vivaci siano vietati in uno spazio dedicato al riposo, e invece è un errore limitarsi a priori ai toni chiari che trasmettono calma. Una camera da letto come questa in una tonalità del rosso, colore della passione, è una scelta rispettabile: non dobbiamo infatti avere paura di introdurre il colore nella nostra camera, poiché se attuiamo questa scelta con gusto e ponderazione l’ unico effetto che avremo è una stanza inondata di energia e carattere.

Bè, possiamo dire di aver visto un bel pò di soluzioni! Ma se non dovessero bastarti puoi trovare altre idee per il rivestimento delle pareti qui: 13 idee moderne per le pareti di casa – non solo in legno.