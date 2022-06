11 idee per rinnovare casa senza spendere un capitale

L’aggiunta di alcuni spot di verde è una scelta vincente per rinnovare l'ambiente domestico; consente di ossigenare e risvegliare nuove energie vitali in grado di rendere le stanze più fresche e salubri. Aggiungere vasi sul balcone, nel patio o anche all'interno della casa, potrebbe essere più semplice di quanto non crediate… un suggerimento? Iniziate con lo scegliere le specie che più vi piacciono. Se non avete il pollice verde o il tempo per prendervi cura delle vostre piante potete optare per specie più resistenti come i cacti che non richiedono molta irrigazione e possono adattarsi a quasi tutti gli ambienti.