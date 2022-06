7 Ingressi che ti Faranno Sentire Orgoglioso di Casa Tua

L’ingresso non dovrebbe essere un’area trascurata della nostra casa, in cui mettiamo le prime cose che ci vengono in mente e a cui non dedichiamo tempo per pensare a come arredarlo. Ricordiamoci sempre che è la prima cosa che vediamo tutti i giorni quando torniamo a casa e la prima impressione che i nostri ospiti hanno di dove viviamo.

Avere un ingresso elegante, quadrato o allungato, non è così difficile come si pensa. Ci sono moltissime alternative sia decorative che funzionali per ottenere il massimo anche da ciò che sembra nascosto. In questo libro delle idee vi presenteremo 7 ingressi molto diversi, da cui prendere tante idee fresche per dare una nuova vita al vostro ingresso.