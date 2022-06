Le idee salvaspazio per un piccolo appartamento

Le idee salvaspazio non sono mai abbastanza e a noi di homify non annoiano mai perché riguardano un problema sempre attuale nei nostri piccoli appartamenti. Indumenti, scarpe, attrezzature sportive, libri: a volte trovare lo spazio per tutto sembra una missione disperata se quello che abbiamo a disposizione non è esattamente un attico. Fortunatamente però i nostri esperti riescono ad escogitare soluzioni sempre nuove!

Nel piccolo appartamento che stiamo per mostrarvi ad esempio, tutti gli arredi sono stati realizzati su misura per sfruttare ogni centimetro al massimo.