11 meravigliose idee per la cucina che puoi copiare direttamente

Riporre e conservare una grande quantità di cibi, apparecchiature e utensili è una delle esigenze principali di ogni cucina. Buoni progetti di design per la cucina in questo caso tornano utilissimi per trovare le soluzioni migliori. In generale, è auspicabile un'alternanza razionale tra ripiani e mensole a vista e i più classici armadi ad ante cieche. Il colore e le decorazioni, come vediamo, possono essere sfruttati per evitare di saturare lo spazio rendendolo gradevole e non oppressivo.