La Casa Ideale in Base al Vostro Segno Zodiacale

In questo Libro delle Idee abbiamo scelto una casa per ogni segno zodiacale, sulla base delle sue caratteristiche più importanti. L'astrologia presenta aspetti affascinanti, per alcuni si tratta di pura fantasia, per altri di una guida sicura.

Di sicuro, anche per i più scettici, ci sono degli aspetti caratteriali che ricorrono, e caratterizzano i segni. Anche i materiali, come pietre e metalli, trovano posto nell'organizzazione dello zodiaco. Per questo è possibile dire, per esempio, che il Leone ha una predilezione per l'oro o che l'Ariete ha una inclinazione per i diamanti.

In generale, l'astrologia può essere usata in maniera divertita e divertente per fare un esercizio giocoso: scegliere la casa in base al segno zodiacale. Ed è quello che abbiamo provato a fare in questo Libro delle Idee. Seguiteci.