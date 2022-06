homify 360°: un appartamento dal cuore contemporaneo in centro storico

Entriamo dunque, e iniziamo a guardare da vicino i risultati di tanto duro lavoro. Ci troviamo in cucina, uno dei 5 ambienti che costituiscono l'appartamento, tutti in sequenza e tutti affacciati su Piazza San Giovanni. Come possiamo vedere, si è scelto di arredare in modo essenziale, con linee pulite, in uno stile assolutamente attuale ma perfettamente inserito nella realtà preesistente dell'edificio. Notiamo anche la volta a botte, come la texture delle pareti e dei pavimenti, alla ricerca di un continuo contatto con un lontano passato mai negato, ma sempre nell'aria.