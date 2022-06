16 Recinzioni da Giardino che il Vicino Vorrà Copiare

Anche se l'interesse maggiore spesso si concentra sulla selezione delle piante, non bisogna comunque dimenticare l'importanza delle recinzioni. Innanzitutto perché sono proprio le recinzioni, insieme alle soluzioni di arredo, a determinare nell'insieme la configurazione del giardino. E in secondo luogo perché sono le recinzioni stesse a garantire l'efficacia della privacy dello spazio esterno. Per queste ragioni le recinzioni dovranno rispettare una serie di caratteristiche: in questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 16 esempi che vi faranno invidiare dai vostri stessi vicini. Vediamoli insieme.