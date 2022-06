La casa moderna per gli amanti del minimal!

Ristrutturare non significa soltanto dare una luce nuova a un'abitazione datata. Oggi Homify vi presenta un appartamento milanese di 145 metri quadrati, completamente rivisitato seguendo i dettami dell'estetica moderna e di ridistribuzione interna degli ambienti con l'eliminazione dei corridoi per ottimizzare lo sfruttamento degli spazi. Non vogliamo tenervi troppo sulle spine…