Una casa economica e facile da costruire

Sulla terrazza esterna abbondano i dettagli. Una mappa del Sud America, realizzata su di una delle pareti esterne, catalizza l’attenzione. Ma non è l'unico elemento, in quanto questo spazio è attraversato da un tavolo in legno e un magnifico un pergolato colorato. I mobili sono molto originale, dai colori accesi come il giallo, in contrasto con il tono scuro scelto per dipingere il le pareti, e la pedana che porta alla terrazza, in legno scuro.