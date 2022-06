La casa semplice che avreste sempre voluto avere!

In questa immagine vediamo un ripiano caratterizzato da lastre di pietra, con due sgabelli alti per sedercisi comodamente. Ci sono una varietà di materiali in questa composizione: le lastre di pietra, il legno nella struttura e negli sgabelli, l’acciaio, usato per le lampade appese tramite un tubo dalla geometria circolare. La pavimentazione è in piastrelle di ceramica.

Questo è uno spazio ideale per vivere e godere di momenti piacevoli.