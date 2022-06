Tante Idee Tutte da Copiare per il Tuo Giardino

Siete alla ricerca di idee per il vostro giardino? Disponete di uno spazio all'aperto, ma non sapete come sfruttarlo al meglio? Questo articolo è quello che fa per voi! Che si tratti di una terrazza, di un piccolo spazio, o di un'ampia distesa verde, qui troverete senz'altro quel che fa per voi! Potete creare uno spazio per il relax, una zona elegante in cui accogliere gli ospiti oppure un angolo zen… date un'occhiata a queste foto e vediamo insieme come hanno affrontato la cosa questi designer, paesaggisti e fornitori di mobili!