Top 5 della settimana – Ristrutturazioni incredibili ed errori da evitare!

Che orrore!

Chissà quante volte al giorno esclamiamo questa frase per una foto su internet o peggio ancora per qualcosa che è realmente vicino a noi! A tutti capita spesso di incappare in qualcosa che manca assolutamente di stile o di eleganza, due qualità rare anche nel mondo dell'arredamento. Non avete idea di quanti orrori bisogna assistere prima di trovare il progetto illuminato che conquista occhi e cuore.

Qui tutto quello che non devi fare a casa tua!