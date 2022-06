Una casa che è un piccolo capolavoro moderno

A differenza della facciata esterna, la cucina appare estremamente moderna con un’aria vagamente minimalista. E’ stata progettata con una forma a L per risparmiare spazio, ma è dotata di tutti i comfort necessari, come il forno, il frigorifero e anche un forno a microonde per quando non si ha voglia di cucinare.

L'uso del bianco per le pareti, gli armadi e il pavimento, combinato con l'illuminazione naturale proveniente dalle finestre, apre la cucina, rendendola più ampia e spaziosa. Di contro, il top nero che avvolge le basi dona al tutto concretezza e consistenza. Il mix di marroni dei vari sgabelli, della tela e della finestra, danno alla stanza quel tocco di colore necessario, mentre le tonalità del dipinto sul muro vitalità e allegria.