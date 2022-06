Arredare la Cucina-6 Errori da Evitare

La luce è un elemento chiave nell'arredamento. Soprattutto in cucina, dove è fondamentale poter disporre di aree ben illuminate che permettano di lavorare comodamente. Per questo quindi, se possibile facciamo attenzione a non limitare la luce naturale: se ci rivolgiamo a un esperto di progettazione cucine chiediamo di posizionare il lavabo e il piano di lavoro in corrispondenza di una finestra o di una porta balcone, in modo da poter catturare la maggior quantità di luce, come vediamo in questa proposta di EF_ARCHIDESIGN. Non dimentichiamoci comunque di prevedere anche un accurato sistema di illuminazione artificiale, per i momenti più bui della giornata.