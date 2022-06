In questo Libro delle Idee abbiamo visto come scegliere le cornici per quadri più adatte ai diversi ambienti della casa. Scegliere la cornice per un quadro, infatti, dipende dal contesto in cui il quadro dovrà essere inserito: se per esempio andrà vicino a una finestra che si affaccia su un giardino, oppure in un corridoio, o nel soggiorno, la luce che il quadro riceverà cambia radicalmente e anche la scelta della cornice dovrà adattarsi. Prima di tutto però, è necessario considerare il quadro stesso, il suo tema e i colori che lo animano, le atmosfere e le emozioni che evoca e quindi l'opportunità di esporlo in un certo punto della casa. Oltre a valutare, per esempio, se serve una cornice di grandi dimensioni o meno. Colori, matericità del dipinto e forme influiscono anche sulla scelta del disegno della cornice. Perché anche le cornici per quadri cambiano molto a seconda dei materiali e delle decorazioni che le animano. Le cornici moderne, infatti, hanno spesso un design che predilige linee nette e asciutte, con poche decorazioni, sobrie e pronte ad accompagnare il quadro tendendo a fondersi con il quadro stesso. Nel caso delle cornici più tradizionali, invece, il disegno della cornice torna a essere visibile, con intarsi e decorazioni che assumono una presenza distintiva, che introduce al quadro, ma aggiungendo una ulteriore nota che è propria della cornice stessa. Nello scegliere le cornici per quadri di tutti questi dati è necessario tenere conto, insieme a una considerazione rispetto ai colori che animano le pareti, grazie alla tinteggiatura degli imbianchini, e il soffitto e i pavimenti, oltre alla illuminazione degli ambienti in cui la cornice e il quadro andranno inserite.