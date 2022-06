Piccolo e Funzionale: l'Appartamento Perfetto

Quando non si dispone di una metratura sufficiente bisogna attrezzarsi a sfruttare al meglio ogni centimetro quadrato. Nella cucina, ad esempio, sono state inserite una serie di mensole e ripiani per la sistemazione degli oggetti. Un tocco di luce le ha poi messe in risalto così da regalare loro una certa importanza. Ma non è tutto! Come possiamo vedere nell’immagine, in primo piano sono stati inseriti dei piccoli vasi rettangolari contenenti piantine e spezie… geniale, no? Chi dice infatti, che si può ricorrere a questa soluzione solo per l’esterno?