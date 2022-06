Una casa ormai vecchia diventa finalmente contemporanea

Oggi Homify vi porta lontanissimo, a Taiwan, dove assistiamo al progetto di trasformazione che può far pensare immediatamente ad un ambiente a noi caro, come la casa delle nostre nonne. Nonostante in passato le coperture delle case residenziali non erano solide come oggi, in questa casa la struttura è stata rinforzata per stare al passo con le più moderne esigenze in termini di sicurezza. Come fare per mantenere l’ossatura originale di una casa storica? Spesso accade che le antiche abitazioni siano molto buie e per questo, bisognano di lavori che possano far entrare una quantità di luce maggiore, esigenza diventata di estrema importanza negli ultimi anni.