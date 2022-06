La meravigliosa trasformazione di una casa di campagna

Eccoci all'interno! Il soffitto è senz'altro protagonista, con questa bella struttura in legno a vista, che dà calore alla stanza e porta un tocco di tradizione. Il pavimento perfetto per dare luminosità alla stanza, equilibrano le pareti scure, elegantissime. Un elegante e ampio divano domina la scena, in abbinamento alla poltrona color antracite. Vero tocco di stile in questo soggiorno è lo specchio ovale, semplicemente splendido.