Un Appartamento a Roma con un Open Space da Invidia

Questo lavoro degli architetti dello studio NICARCH riguarda un immobile degli anni Settanta, dunque con il classico impianto a corridoio, tradizionale, in cui i vari ambienti hanno una divisione netta e gli spazi di collegamento rivestono un ruolo ancora importante. Nei moderni schemi distributivi, si tende ad evitare quanto più possibile di dissipare spazio in ambienti di distribuzione, anche in nome di un diverso modo di vivere gli spazi dell'abitare. Lo stile di vita è cambiato, non ci si dedica più a lunghe cotture, perciò si preferisce mettere la cucina in comunicazione con il resto della zona giorno, in modo da privilegiare la compagnia, anche al momento della preparazione dei pasti. Anche in questo appartamento è stata fatta una scelta simile, per la giovane coppia che è venuta ad abitarlo.