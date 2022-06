Vi diamo 13 idee da poter fare sul tetto di casa vostra

Che sia un piccolo balcone o una grande terrazza, le cose da poter fare per godere pienamente di questo spazio sono molte! Poter respirare aria fresca, pur restando in casa in ciabatte è un piccolo lusso che cambia la vita. Per questa ragione, oggi vogliamo farvi vedere degli esempi geniali per arredare il terrazzo con semplicità! Iniziamo!