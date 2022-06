Arredamento della casa: non fare questi 7 errori!

Scegliere un nuovo tessuto per le tende o determinare il nuovo colore per le pareti della cucina può essere molto divertente. Ma non è semplice se non siete un interior designer esperto. E per quanto si faccia del proprio meglio, spesso gli interni delle nostre case sono molto lontani da quelli che vediamo sulle riviste specializzate. Si rischia di lasciarsi trasportare troppo dalle ultime tendenze, o di abbandonarsi completamente ai propri gusti e alla propria creatività, perdendo la misura. Per questa ragione incorrere in passi falsi è purtroppo molto frequente. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto alcuni dei più comuni, così che possiate evitarli. Vediamoli insieme.