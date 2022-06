La mansarda che diventò uno spettacolare loft

Il soggiorno ha anche una cosa che io personalmente adoro: una parete adibita interamente a libreria. Credo non ci sia niente di più bello, in uno spazio dalla forte luminosità, con il bianco come colore dominante, che inserire un elemento simile. Questo tipo di arredo a parete non soltanto rende lo spazio più articolato e interessante, ma anche più personale e accogliente, oltre a dargli quel tocco americano, che non guasta mai, anzi…