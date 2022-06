3 piani + 1 patio = amore a prima vista

Il salotto ha una sola grande apertura che dà sul cortile interno. Proprio grazie alle generose vetrate, il flusso di luce è più che abbondante in questo ambiente. La scelta dei materiali è stata importante, preferendo il legno per i pavimenti e per le travi del soffitto. La particolarità vede appunto le travi in legno confrontarsi con i controsoffitti dallo spiccato stile moderno: un linguaggio tutto nuovo usato per questi interni che si basa sulla combinazione di più stili. In contrasto con il bianco delle pareti, il lato destinato alla televisione è stato invece pensato con un rivestimento in pietra ricostruita più scuro.