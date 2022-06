10 Incredibili Verande in Alluminio da Copiare

Molto spesso utilizzate come estensioni delle zone a giorno, le verande in alluminio possono anche costituirsi come interessanti dispositivi per ampliare le potenzialità spaziali di altri ambienti della casa. L'immagine sopra ce ne fornisce un interessante esempio. Si tratta infatti dell'estensione di un bagno sullo spazio di una terrazza: grazie all'aggiunta di una veranda in alluminio l'ambiente può essere corredato da una grande vasca idromassaggio e trasformarsi in un immersivo dispositivo per abitare, con vista proiettata verso l'esterno.