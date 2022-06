Hanno Costruito Questa Piscina in un Piccolo Giardino!

Questa immagine ci immerge nel mentre della costruzione delle fondamenta del progetto, nel vero work in progress. Come possiamo immaginare, infatti, una piscina ha bisogno di fondamenta solide per reggere il carico d’acqua a cui andrà in contro. Dall’immagine possiamo notare quanto in realtà le dimensioni del giardino siano modeste, e ci verrà dunque difficile immaginare come possano convivere in poco spazio una piscina una terrazza e un giardino. La cosa diventa sempre più interessante!