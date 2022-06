Una Casa Elegante e Minimale (Torino)

Lo stile è una questione di eleganza, non solo di estetica. Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire di no. È trovare la novità e l’invenzione senza ricorrere alla stravaganza. È gusto e cultura.

Giorgio Armani

Per introdurre il libro delle idee di oggi, abbiamo ritenuto che questo aforisma fosse il punto di partenza più adatto, in quanto è in grado di racchiudere l’essenza del concetto di eleganza e concentrare in poche righe lo spirito del progetto che a breve analizzeremo.