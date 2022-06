8 Appartamenti Spettacolari con Idee Salvaspazio

Se invece cerchiamo un’idea salvaspazio per ricavare un piccolo angolo relax, potremmo prendere spunto da quest’altro appartamento romano: un moderno bilocale al Pigneto, dove la zona salotto è stata soppalcata con una affascinante struttura in ferro in stile industrial. In questo modo è così possibile ottenere comodo spazio in più, in cui far stare un tavolino e una poltrona per la lettura, da trasformare all’occorrenza in un pratico letto per gli ospiti.