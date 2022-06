Mobili bagno sospesi: 10 proposte da cui trarre ispirazione

Qui potete osservare la splendida proposta del designer Giancarlo Vegni: un mobile bagno sospeso con elegante dettaglio in cuoio, color melanzana. Il monoblocco è caratterizzato da una struttura in legno a cornice dal colore chiaro che delimita lo spazio interno costituito da cestoni estraibili, rivestiti in cuoio e lavorati in maniera tridimensionale. La struttura a cornice è disponibile in tre colorazioni: rovere cenere, rovere sbiancato e rovere wenge, mentre lo spazio interno in cuoio è disponibile in bianco, grigio, melanzana (come in foto), naturale, nero e rosso.