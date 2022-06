Halloween, le decorazioni per una festa perfetta!

Tra pochi giorni sarà il 31 Ottobre, sarà Halloween! Halloween è una festa anglosassone caratterizzata da una forte simbologia legata alla morte e all'occulto. Negli ultimi decenni la festa di Halloween, le sue decorazioni e i suoi personaggi tipici hanno preso il largo diffondendosi in tutto il mondo. Così, anche in Italia, alla fine di ottobre, abbiamo iniziato a vedere spuntare quà e là delle zucche scavate, i pipistrelli e le ragnatele finte, delle streghe, dei fantasmi e tanti altri essere spaventosi. Halloween, con le sue decorazioni cupe e paurose, è dunque diventata in Italia una festa sentita e celebrata e, per questo motivo, è giusto prepararsi per festeggiarla al meglio! Forse qualcuno di voi ha già iniziato a prepararsi per questa festa, ha pensato al costume, ha fatto progetti e cercato qualcosa da fare. Anche noi di homify non siamo stati con le mani in mano e abbiamo cercato qualche idea e qualche spunto per voi, per arredare la vostra casa in vista di Halloween con decorazioni paurose e a tema!