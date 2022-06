Una vecchia casa rustica con un cuore moderno

All'interno della casa, troviamo una splendida cucina in perfetto stile rustico, completa di tutte le attrezzature e le comodità delle cucine moderne. Noterete certamente che l'isola centrale è dotata di una piccola cantina, perfetta per tenere in fresco una bottiglie di Chardonnay o di Campagne! Un altro scomparto per il vino ne permette lo stoccaggio, nel caso in cui vada consumato a temperatura ambiente. Come perfetto completamento di questo ambiente caldo e accogliente, i pavimenti sono in pietra chiara, i mobili in legno e gli elettrodomestici sono perfettamente integrati con gli arredi vintage.