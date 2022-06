5 Idee per una Veranda Originale

Protagoniste del nostro libro delle idee di oggi, saranno le verande e le innumerevoli possibilità che abbiamo per renderle originali e caratteristiche. Se anche voi state pensando di trasformare in veranda parte della vostra casa, non perdetevi questo articolo! Vi presenteremo infatti ben 5 esempi di spazi che sono stati verandati, ognuno a modo suo, e che per questo hanno acquistato nuova vita e nuovo volume. Vediamo insieme di cosa si tratta, e analizziamo una per una le diverse possibilità.